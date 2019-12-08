Патриарх Кирилл призвал применять зарубежный опыт, сохраняя духовные ценности народа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что зарубежный опыт можно применять, сохраняя при этом ключевые духовно-нравственные ценности, принятые в обществе. Он также призвал законотворецв, принимая тот или иной закон, осознавать важность соотнесения этого закона с духовной, культурной традицией своего тысячелетнего народа.

«Это не означает, что мы должны быть в изоляции, не должны знать, что в мире происходит, но все духовное первородство, свою духовно-нравственную традицию, которая является стержнем национальной жизни, мы ни в коем случае не можем затмевать принятием каких-либо законов, которые этому противоречат»,— сказал патриарх в ходе Божественной литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.