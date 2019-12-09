«Сафмар» закольцевал дивиденды

Холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции», единственный акционер НПФ «Сафмар», направит полученные от него дивиденды на выкуп части активов, входящих в рисковый портфель пенсионных накоплений фонда. Лимит по портфелю может быть превышен в конце декабря, после того как из индекса Московской биржи исключат акции самого холдинга и «Русснефти». Дивиденды помогут сократить выплаты холдинга из собственных средств на избавление пенсионного бизнеса от накопленных в прежние годы проблем.

Единственный акционер НПФ «Сафмар» — холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) — принял решение о выплате фондом дивидендов из нераспределенной прибыли. Об этом “Ъ” рассказали четыре источника, близкие к НПФ и самому холдингу. По словам одного из них, на дивиденды направят 2,8 млрд руб. Средства пойдут на выкуп с баланса НПФ проблемных активов, уточнили два других собеседника “Ъ”.

С 2019 года ряд пенсионных фондов получили право на выплату дивидендов, поскольку прошли необходимые по закону пять лет с момента акционирования. Среди них и фонд «Сафмар» (до 2016 года — НПФ «Райффайзен»), который завершил акционирование в первой половине августа 2014 года. Согласно отчетности НПФ «Сафмар» и «Доверие» (объединены в этом году), их суммарная нераспределенная прибыль по итогам 2018 года составила 4,4 млрд руб.

В конце ноября Московская биржа объявила, что по рекомендации ее индексного комитета с 20 декабря из базы расчета индекса Мосбиржи исключаются акции компаний «Русснефть», «Сафмар Финансовые инвестиции» и «М.Видео» (все три эмитента входят в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева). По словам нескольких источников, близких к индексному комитету, бумаги перестали соответствовать формальным критериям, предъявляемым к акциям, входящим в индекс, в частности весу в индексе и коэффициенту ликвидности.

НПФ «Сафмар» обладает крупными пакетами акций «Русснефти» и материнского холдинга (см. “Ъ” от 4 сентября). Участие в индексе позволяло фондам держать в этих бумагах до 40% портфеля накоплений. После изменения индекса эта доля не должна превышать 10% (для высокорисковых активов). Но «Сафмар» уже владеет крупным пакетом акций Объединенной вагонной компании, которые покинули индекс год назад (см. “Ъ” от 8 февраля), облигациями «Стройжилинвеста», а также ипотечными сертификатами участия (ИСУ). В результате, по расчетам “Ъ”, доля высокорисковых бумаг достигнет 12%. Таким образом, 20 декабря у фонда может возникнуть пассивное нарушение — превышение рискового лимита.

В НПФ «Сафмар» и СФИ отказались от комментариев. По словам двух собеседников “Ъ”, СФИ направит дивиденды на выкуп облигаций «Стройжилинвеста». Эти бумаги занимают чуть более 1,5% от пенсионных накоплений (3,8 млрд руб. по балансовой стоимости), свидетельствует отчет об оценке этих бондов. Недостающие средства (не менее 1 млрд руб.) добавят из средств СФИ, говорит один из источников.

Однако, по расчетам “Ъ”, выкупа облигаций СЖИ с баланса фонда будет недостаточно для того, чтобы полностью избежать пассивного нарушения. Эту оценку подтверждают два источника “Ъ”. «На устранение некоторых пассивных нарушений, прописанных в законодательных и нормативных актах, дается полгода, однако данный случай не подпадает под прописанные нарушения, и тогда срок их устранения зависит от согласования с регулятором»,— говорит топ-менеджер одной из управляющих компаний. По словам двух собеседников, вскоре фонд планирует избавиться и от ИСУ, однако они не уточняют механизма.

«Сделка по приобретению СФИ облигаций "Стройжилинвеста" за счет выплачиваемых дивидендов выглядит как фактическая поддержка своей пенсионной "дочки" со стороны акционера»,— говорит управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, «таким образом, облигации будут подняты на материнскую компанию, а значит, разбираться со старыми "хвостами" акционер планирует на своем уровне, а не на уровне фонда».

Илья Усов