Евгению Пашутину доверили тянуть «Локомотив»

Клуб Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» объявил о назначении на пост главного тренера Евгения Пашутина. О подписании договора со специалистом было объявлено вскоре после очередной осечки краснодарцев, уступивших на своей площадке «Автодору». Что интересно, именно саратовский клуб был последним местом работы Пашутина. Он покинул его в конце ноября. Учитывая, что Пашутин был единственным российским тренером среди всех клубов лиги, его отставка была воспринята достаточно болезненно. Впрочем, теперь российское присутствие в тренерском цеху лиги восстановлено.

«Локомотив-Кубань» в ночь на воскресенье объявил об очередной смене главного тренера. Наставником команды назначен известный российский тренер Евгений Пашутин, контракт с которым рассчитан до конца сезона.

Напомним, что сезон краснодарцы начинали под руководством Луки Банки. Однако в середине ноября, после серии неудачных результатов, особенно в Кубке Европы, где «Локомотив» оказался на грани вылета из турнира уже по итогам первой групповой стадии, он был уволен. Место итальянца в ранге исполняющего обязанности с перспективой на получение полноценного контракта занял Богдан Карайчич, входивший в тренерский штаб «Локомотива». Под его руководством «Локомотив» выдал серию из трех побед. Но затем дела у команды вновь разладились.

Причем в этот раз осечки начались уже и в Единой лиге ВТБ, в которой «Локомотив» последовательно уступил «Енисею» и «Автодору». Домашнее поражение от последнего и побудило клубное руководство снова сменить тренера.

Примечательно, что сам «Автодор» пожаловал в Краснодар после того, как с поста его главного тренера был по соглашению сторон уволен как раз Евгений Пашутин. Это, отметим, создало неприятную ситуацию, ведь Пашутин был единственным российским главным тренером среди всех клубов лиги.

«Мы благодарны Богдану Карайчичу, он отработал важный отрезок, но провести его стабильно не удалось. В декабре нас ждут сложные матчи, и команда должна быть к ним готова»,— отметил президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.

Объясняя выбор в пользу Пашутина, господин Ведищев напомнил, что именно с ним связаны «одни из самых ярких страниц новейшей истории "Локомотива"».

«С Пашутиным мы выиграли Кубок Европы и впервые приняли участие в Евролиге. С ним связаны одни из самых ярких страниц новейшей истории "Локомотива". Евгений — опытный и сильный тренер, умеющий играть на результат и знающий, как подготовить команду к важным матчам. Он должен передать свой опыт, характер и вернуть уверенность команде»,— сказал Андрей Ведищев.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить Андрея Владимировича Ведищева за приглашение, для меня это большая честь. "Локомотив-Кубань" — это команда с большой историей и отличными болельщиками, которые очень любят баскетбол и по праву считаются одними из лучших в России,— сказал Евгений Пашутин.— Со своей стороны сделаю максимум, чтобы добиться результата. Мы все вместе постараемся сделать так, чтобы "Локо" играл агрессивно, результативно и как можно больше побеждал!»

За свою карьеру Евгений Пашутин успел поработать с большей частью российских топовых команд. С ЦСКА (2009/10) в 2010 году он становился чемпионом Единой лиги ВТБ. С УНИКСом (2010–2012, 2014–2017) выигрывал Кубок Европы в 2011 году, с «Локомотивом» (2012–2014) повторил в 2013 году еврокубковый успех. Кроме того, в 2013–2015 годах Евгений Пашутин возглавлял сборную России.

Арнольд Кабанов