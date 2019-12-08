МВД отрицает планы закупить роботов-полицейских

МВД России не планирует закупать роботов-полицейских к 2030 году, сообщили в пресс-центре ведомства. В октябре представитель компании-разработчика Promobot Константин Покладок заявил на выставке «Интерполитех», что роботов могут начать использовать в некоторых подразделениях.

«В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств»,— сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Компания Promobot производит своих роботов в Перми. Как рассказывал на выставке «Интерполитех» господин Покладок, роботов можно привлекать к работе в таких подразделениях, как транспортная полиция, ГИБДД, миграционные подразделения: они предназначены для работы в местах скопления людей. Робот может общаться с людьми и давать консультации, распознавать их лица, сканировать отпечатки пальцев и документы, и сравнивать их базой данных.