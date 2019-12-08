Новосибирцы вышли на митинг против роста тарифов на проезд

Митинг против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте прошел в воскресенье в Нарымском сквере Новосибирска. Как сообщил “Ъ-Сибирь” один из организаторов акции протеста Олег Мецлер, на митинг пришли около 100 человек.

Акцию организовали «Левый фронт», Российская коммунистическая рабочая партия и комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь». По мнению представителя оргкомитета Сергея Крупенько, рост тарифов на 2-3 руб. приведет к «существенному снижению доходов и возможностей жить и выживать». «Наше главное требование — выполнить закон. Повышение тарифов — это не только несправедливо, цинично и нагло в нынешних условиях. Это еще и совершенно незаконно»,— заявил на митинге общественник, отметив, что «в дальнейшем протест будет только нарастать».

Участники акции принесли с собой плакаты и транспаранты с лозунгами «Тарифы будут расти, пока будет править капитал», «Нашим зарплатам не угнаться за вашими тарифами», «Долой власть капитала! Она уже достала!» и «Нет — росту тарифов! Нет — деградации общественного транспорта!». По итогам митинга его участники приняли резолюцию, в которой потребовали отменить решение областного департамента по тарифам о повышении стоимости проезда и проверить его законность.

Ранее сообщалось, что с 8 декабря в Новосибирске изменились тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в автобусах подорожала с 22 до 24 руб., в троллейбусах и трамваях — с 21 до 23 руб., в метро — с 22 до 25 руб. Рост тарифов составил от 9% до 13,6% в зависимости от вида транспорта.

Илья Галагуз