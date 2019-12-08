Роструд напомнил о дополнительном отпуске при ненормированном рабочем дне

Работникам, у которых ненормированный рабочий день, должны увеличивать оплачиваемый отпуск не меньше, чем на три дня, напомнили в Роструде (ст. 119 ТК РФ). Этот срок может быть увеличен по согласованию с работодателем (в законе не прописано, что срок отпуска зависит от отработанного времени).

Согласно Трудовому кодексу, ненормированный рабочий день — это такой режим работы, при котором работников при необходимости могут эпизодически привлекать к работе за сверх продолжительности рабочего дня.

Как пояснили в Роструде «Российской газете», работодатели не имеют право постоянно устанавливать для работников ненормированный рабочий день. Контролирующие и судебные органы могут расценить это как сверхурочную работу, за которую положена дополнительная компенсация. Работники с ненормированным рабочим днем при этом должны отдыхать в выходные и праздничные дни, как и другие сотрудники, отметили в Роструде.

Ранее в Роструде напомнили, что новогодние каникулы можно будет продлить, присоединив к ним часть или отпуск целиком. Однако право на отпуск появляется у работника только через полгода после трудоустройства.