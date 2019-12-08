Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какие рестораны расположились в пространстве «Брикет маркет» и какую еду там можно попробовать.

Фудкорт «Брикет маркет» в универмаге «Цветной» на фоне бесчисленных новых рынков, гастромаркетов и фуд-холлов, оказался самым заметным открытием в своем формате после «Депо». А все потому, что он непохож на остальных: команда «Брикет маркет» именно такую задачу и ставила перед собой — создать нечто принципиально новое, чего вообще нет в Москве.

В итоге получилось эффектное пространство, легко трансформируемое под разные задачи, а в нем — 28 корнеров, среди которых много интересных новичков. Ведь главная беда московских фудмаркетов заключается в их предсказуемом единообразии, куда ни придешь, везде одни и те же корнеры. А в «Брикет маркет» впервые встали известные рестораны, подстроившись под формат фудкорта: «Мадам Галифе» с хачапури, кебабами и хинкали, «Паста и Баста» с отличной пастой аматричана с кабаном и шкварками, «Рыбторг» с отменным фиш-энд-чипс и своей знаменитой красной и белой пастой с крабом. Плюс совершенно новые стартапы, например, Kebab Masters c берлинскими донерами на хлебе рамадан и необычная «Молния» с хрустящими эклерами, которые наполняются заварным кремом и топпингами в виде ягод, пломбира и соленой карамели.

Еще важно, что у «Брикет маркет» есть мощная энергетика, несущая ощущения свежести и легкости. А в «Цветном» именно такая и нужна: 100-процентное попадание в контекст, как и у «Депо» с его индустриальной мощью.