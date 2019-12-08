КНДР объявила о «значительном испытании» на ракетном полигоне Сохэ

Северная Корея провела «очень значительное испытание» на стартовой площадке ракетодрома Сохэ на северо-западе КНДР, сообщило северокорейское агентство ЦТАК.

«Результат нынешнего значительного испытания скоро будет оказывать ключевое воздействие на очередное изменение стратегического статуса КНДР»,— говорится в сообщении со ссылкой на заявление представителя Академии наук национальной обороны Корейской Народно-Демократической Республики.

Напомним, глава Северной Кореи Ким Чен Ын согласился закрыть площадку Сохэ в 2018 году рамках мер по укреплению доверия. В августе 2018 года демонтаж полигона был остановлен, а в марте 2019 года специалисты центра при американском Университете имени Джонса Хопкинса обратили внимание на восстановительные работы на стартовой площадке ракетодрома. В апреле Ким Чен Ын заявил о том, что у США есть время до конца года, чтобы Вашингтон изменил подход к выстраиванию отношений с КНДР и готов был провести переговоры с Дональдом Трампом.

Отметим, что накануне посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация полуострова больше не является предметом переговоров с США. В ответ президент США Дональд Трамп сообщил, что удивлен недружественными заявлениями.

27–28 февраля в столице Вьетнама Ханое прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил о снятии санкций с Северной Кореи. Саммит закончился без подписания какого-либо итогового документа.

Подробнее о саммите в Ханое — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».