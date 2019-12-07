На матче «Тамбов» — «Оренбург» установлен антирекорд посещаемости сезона в РПЛ

На матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и «Оренбургом» установлен антирекорд посещаемости сезона в лиге. За игрой, прошедшей 7 декабря на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, наблюдали 835 зрителей.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Тамбова». По данным РПЛ, вместимость саранского стадиона составляет 44149 человек. Предыдущий антирекорд посещаемости сезона в РПЛ был установлен 23 ноября 2019 года на игре «Оренбург» — «Ахмат», на которой присутствовали 1745 зрителей.

«Тамбов» играет в Саранске из-за реконструкции домашнего стадиона «Спартак». Сроки возвращения клуба на свое поле постоянно переносились.

Андрей Сазонов