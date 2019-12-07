Петербург укомплектован уборочной техникой на 60%

Укомплектованность Петербурга уборочной техникой составляет 60%. Полностью этот вопрос планируется закрыть в течение двух-трех лет, заявил губернатор города Александр Беглов в ходе проверки готовности Курортного района к зиме.

В настоящее время на балансе ГУДСП «Курортное», которое обслуживает территорию района, находится 218 единиц специальной техники. До конца года дорожное предприятие получит еще 79 уборочных машин.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к грядущей зиме Смольный закупил 471 единицу снегоуборочной техники за 3 млрд рублей.