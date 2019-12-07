ФК «Тамбов» разгромил «Оренбург» перед перерывом в РПЛ

В матче 19-го тура Российской Премьер-лиги ФК «Тамбов» обыграл «Оренбург» - 3:0. Причем все мячи номинальные хозяева (игра проходила в Саранске) забили во втором тайме, а в большинстве результативных комбинаций поучаствовал нападающий Георгий Мелкадзе. Так, форвард тамбовчан в самом начале второй половины игры, получив мяч на левом фланге, у входа в штрафную площадь соперника, сильно прострелил вдоль ворот. Мяч попал в пятую точку защитника «Оренбурга» Уроша Радаковича и отскочил в сетку ворот. Через несколько минут защитник гостей Георгий Зотов грубо сфолил, получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Этим вскоре воспользовались «хозяева».

С начала еще один нападающий «Тамбова» Владимир Обухов на 65-й минуте пробил с линии штрафной, попал в одного из защитников, от которого мяч по высокой дуге перелетел вратаря «Оренбурга». Затем уже на 82-й минуте опять Георгий Мелкадзе вырвался один на один с вратарем гостей, а сблизившись с ним, отдал пас полузащитнику Антону Килину. Он забил третий мяч уже в пустые ворота. В итоге «Тамбов» набрал 21-е очко и вне зависимости от результатов других матчей тура, уже точно уйдет на зимний перерыв в РПЛ вне зоны вылета. К сожалению, менеджмент тамбовского клуба так и не смог завершить обновление домашней арены в 2019 году. А с трибун «Мордовия арены» за разгромной победой «Тамбова» над «Оренбургом» наблюдали, по протоколу РПЛ, всего 835 зрителей. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев все равно поблагодарил и «работников офиса», и болельщиков, которые поддерживают команду. Следующий официальный матч единственного представителя Черноземья в РПЛ запланирован на 1 марта 2020 года, когда в гости к «Тамбову» приедет казанский «Рубин».

О том, с какими проблемами придется разбираться «Тамбову» во время перерыва, в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков