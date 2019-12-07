«Нафтогаз» пришел с новыми условиями

В «Нафтогазе» озвучили условия, на которых Киев готов подписать новый контракт на транзит российского газа — действующий заканчивается в конце этого года. В последние месяцы стороны пытаются договориться об условиях нового соглашения, но главной проблемой остаются взаимные финансовые претензии «Газпрома» и «Нафтогаза».

Очередной раунд переговоров прошел накануне. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о новых предложениях Киева. Подробности — в справке “Ъ FM”:

«Газпром» готов заключить новый или продлить действующий контракт на транзит газа через Украину. Но на определенных условиях — Киев должен отказаться от всех финансовых претензий к российской стороне. Это в общей сложности почти $22 млрд: около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, штраф в почти $7 млрд, который наложил на «Газпром» Антимонопольный комитет Украины и недавний иск на почти $12 млрд, который Киев подал к российской компании. Кроме того, Москва ждет решения Украины по прямым поставкам российского газа с начала следующего года. Киев прекратил напрямую закупать топливо у России с 2015 года. До сих пор Украина отказывалась отзывать финансовые претензии к «Газпрому». Теперь же, по словам директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, Киев готов отказаться от иска на $12 млрд, а присужденные Украине Стокгольмским арбитражем $3 млрд согласен получить в виде прямых поставок российского газа в страну. Транзитный же контракт должен быть долгосрочным и покрывающим все расходы украинской стороны. Также «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» невыполненные обязательства по текущим соглашениям. В какую сумму это обойдется российской стороне, Витренко не уточнил.

По итогам переговоров высказался и глава российского Минэнерго Александр Новак. Он подтвердил, что именно судебные разбирательства двух компаний остаются ключевым вопросом, который необходимо урегулировать в первую очередь. Отреагировал на предложения украинской стороны и российский премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, Москва и Киев не договорятся по газу, если Украина продолжит требовать выплаты по судебным искам. Нужно найти обоюдовыгодное решение по вопросу транзита, отметил премьер. И новые предложения Киева можно назвать уступкой Москве, считает партнер RusEnergy Михаил Крутихин:

«Переговоры накануне нисколько не помогли, никуда не продвинулись. Они говорят, что, для того чтобы поддерживать систему в рабочем состоянии, им нужны, во-первых, гарантия объемов, которые страна должна прокачивать и, во-вторых, долгосрочный контракт. Это логика абсолютно понятна, против этого нечего возразить. А то, что российский долг может выплачиваться за счет поставок газа, тоже логичное предложение. Оно позволяет российской стороне сохранить лицо. Потому что, если просто выплатить деньги, в Кремле, естественно, это сочтут унизительным поражением».

Вопрос транзита газа поднимал и президент Владимир Путин на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса в Сочи. В следующем году начнет работать газопровод «Северный поток-2», в обход Украины. Но это не означает, что Россия откажется от транзита через соседнюю страну, подчеркнул российский президент: «Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода “Северный поток-2”, ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту. Это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса на энергоносители со всей Германии и ряда других стран.

Это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, вопрос — в экономической целесообразности.

Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые».

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Юлия Жданова