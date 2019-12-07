Первый пробный запуск американского корабля Starliner перенесли на 20 декабря

Первый пробный запуск новейшего американского корабля Starliner к МКС при помощи ракеты-носителя Atlas V перенесли с 19-го на 20-е декабря, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA). Перенос связан с тем, что из-за непогоды на день позже была проведена генеральная репетиция.

«Запуск ракеты-носителя Atlas V с кораблем Starliner от Boeing, который совершит испытательный полет, теперь планируется осуществить 20 декабря. В пятницу, 6 декабря, мы успешно провели генеральную репетицию, которая является важнейшим этапом предстартовой подготовки. Мы не смогли провести ее в четверг, 5 декабря, как планировалось, в связи с задержкой из-за непогоды запуска грузовой миссии к МКС и возникшей в результате на стартовой площадке проблемы с ресурсами. Это заставило сместить дату запуска вправо на один день»,— говорится в сообщении.

Напомним, NASA хочет купить два места на российских кораблях «Союз». В настоящий момент только они способны доставлять космонавтов на МКС. В дальнейшем NASA вскоре планирует использовать частные корабли — в том числе и CST-100 Starliner от Boeing. Однако из-за проблем с их разработкой NASA вынуждено перестраховываться и покупать места на российских аппаратах.

Подробности — в материале “Ъ FM” «NASA присмотрело два места на кораблях "Союз"».