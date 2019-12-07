В России уровень смертности от случайных алкогольных отравлений вырос на 12%

В России с начала года из-за случайного отравления алкоголем умерли более 5 тыс. человек, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование Центра разработки Национальной алкогольной политики. Как следует из доклада, с января по сентябрь 2019 года смертность от случайных отравлений алкоголем в целом по стране выросла на 11,9% и составила 4,6 человека на 100 тыс. населения.

При этом в Тыве, Курганской и Пензенской областях уровень смертности от алкогольного отравления в 3–4 раза выше, чем в других российских регионах. В Москве от случайного алкогольного отравления с начала года умерли 77 человек, в целом показатель снизился на 28%. В Санкт-Петербурге аналогичный показатель увеличился в 1,5 раза, количество смертей составило 89.

Напомним, в 2018 году в России от употребления алкоголя умерли 46 тыс. жителей — это 2,6% от общего числа смертей. Наивысший уровень смертности от алкоголя зафиксирован в Чукотском автономном округе, Магаданской, Ивановской и Новгородской областях.

Минздрав о главном факторе низкой продолжительности жизни мужчин в России — в материале “Ъ” «Смертности находят допинг».