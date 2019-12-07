Доля кредитов россиян на погашение старых снизилась на 1,9 процентного пункта

В 2019 году на 1,9 процентного пункта снизилась доля кредитов, которые россияне берут для погашения старых — с 13,7% до 11,8%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой гендиректора бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина. Он объяснил это тем, что разница в процентных ставках между ранее и вновь полученными кредитами не была настолько значимой, как в период 2016-2018 годов.

«Средняя доля потребительских кредитов, которые отправляются на рефинансирование ранее полученных кредитов, в 2019 году снизилась с 13,7% до 11,8% <...> Учитывая новости о снижении банками как минимум номинальных процентных ставок по кредитам в третьем-четвертом кварталах 2019 года, можно ожидать некоторого роста доли кредитов, направляемых на рефинансирование в ближайшей перспективе»,— сказал господин Лагуткин.

Кроме того, по данным Объединенного кредитного бюро, россияне в третьем квартале 2019 года рефинансировали только 22 тыс. ипотечных кредитов, что в 2,4 раза меньше аналогичного периода прошлого года. Также снизились денежные объемы рефинансируемой ипотеки в 2,2 раза за год и составили по итогам третьего квартала 46,9 млрд руб.

Вместе с тем, в ноябре РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики сообщил, что половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. До этого, в июне, Всемирный банк назвал закредитованность населения одной из главных угроз российской экономике. В апреле населению было выдано почти 450 млрд руб. кредитов наличными, что можно считать рекордом — такого не было с 2012 года. В июле Минэкономики предупредило о взрыве проблемы с закредитованностью населения в 2021 году.

О проблеме закредитованности россиян — в материале “Ъ” «В банках заметили плохих заемщиков».