МИД РФ: Россия не отказывается от модернизации ядерного объекта в Фордо

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заверил, что проект по модернизации ядерного объекта в Фордо в Иране будет выполнен в полном объеме, несмотря на временную приостановку. Ранее стало известно, что топливная компания «Росатома» АО ТВЭЛ приостановила модификацию на иранском заводе из-за риска санкций.

«Мы берем паузу. От проекта мы не отказываемся, он будет реализован в полном объеме»,— сказал господин Рябков журналистам (цитата по ТАСС). Вместе с этим он считает, что России нужно будет отреагировать на подачу Ираном газа на центрифуги в Фордо. По его словам, подача газа происходит в том же зале, где проводились работы по реконфигурации под производство стабильных изотопов.

«Нам понадобится время, чтобы оценить последствия этого. Возможно, выработать те или иные технологические решения. Но это неизбежно сопряжено с задержками»,— сказал замглавы МИД России. Также он напомнил, о санкциях США, которые будут введены против ядерного объекта с 15 декабря.

По данным “Ъ”, «Росатом» вышел из проекта из-за опасений санкций — это нужно, чтобы не ставить под угрозу другие зарубежные проекты.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Росатом" отдаляется от Ирана».