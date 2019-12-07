Дебют на бронзу

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали единственной российской спортивной парой из трех, участвующих в финале коммерческой серии Гран-при в Турине, которой удалось завоевать здесь в пятницу медаль — бронзовую. В этот же день россиянки Алена Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова по итогам короткой программы заняли весь пьедестал, а вот ритм-танец российским дуэтам ни одного призового места не принес.

Первую медаль финала коммерческой серии Гран–при — бронзовую — выиграли для России дебютанты этих престижных соревнований чемпионы мира среди юниоров прошлого года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов. По сумме двух программ они набрали 203,13 балла. Победу одержали двукратные чемпионы мира среди взрослых китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (211,69), вторыми стали их соотечественники Пэн Чэн и Цзинь Ян (204,27). «Прокат чуть выше среднего, были недочеты, которых мы не особо ожидали. Следующий старт — чемпионат России, к которому подойдем более ответственно и более подготовленными. Вывод — нельзя расслабляться, надо всегда быть сконцентрированным»,— сказал Александр Галлямов журналистам. Неожиданным, прямо скажем, четвертым лишь итоговым результатом обернулись эти соревнования для других российских дебютантов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (201,84). Приехавшие в Италию в роли лидеров сборной, они после короткого проката уверенно шли вторыми после титулованной пары из Китая, а из-за срыва целого ряда элементов, в том числе прыжков и поддержек, в программе произвольной пара из Санкт-Петербурга на пьедестале не удержалась, откатившись на четвертое место. Из-за двух падений партнерши и ошибок помельче третья российская пара-участница турнира Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (194,75) замкнули шестерку финалистов, пропустив вперед ставших пятыми канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Мишеля Маринаро (197,99). «Я сначала захотела сделать элементы лучше, чем умею, но упала. Соответственно, потом начала нервничать, отсюда — глупые ошибки. Надеюсь, в будущем такого не произойдет»,— сказала партнерша.

Россиянки Алена Косторная (85,45), Алина Загитова (79,60) и Анна Щербакова (78,27) после короткой программы занимают первые три места. Александра Трусова (71,45), четвертая воспитанница тренерского коллектива Этери Тутберидзе из числа участниц финала Гран-при, показала пятый результат. Американка Брейди Теннелл (72,20) и японка Рика Кихира (70,71) — заработали четвертую и шестую оценку соответственно.

Алена Косторная идеально исполнила свою короткую композицию с включенным в нее тройным акселем и, обновив свой же мировой рекорд (85,04), установленный на этапе серии в Японии, заслуженно возглавила таблицу финала Гран-при. «Ощущения те же, что и раньше,— делать свое и смотреть, что поставят судьи,— сказала 16-летняя победительница.— Я не обращаю на рекорды внимания. Однажды я его уже установила, а теперь просто совершенствуюсь. Тренеры настраивали, что будет меньше, но, когда оказалось больше, это стало неожиданностью». К слову, тройной аксель — прыжок в три с половиной оборота — включили в свои программы еще две спортсменки: упавшая с него и ставшая лишь пятой россиянка Александра Трусова и смазавшая выезд японка Рика Кихира, которая позже упала с другого тройного прыжка.

Набравшая вторую сумму Алина Загитова справилась со всеми составляющими своей программы, но в первую очередь в очередной раз блеснула умением выразительно ее представить. Она призналась, что контролировала здесь каждое свое движение. «На этапах Гран-при у меня не всегда это получалось, движения вылетали из головы, и зачастую сложные элементы не получались. В каскаде лутц-риттбергер помарки быть не должно. Иногда за счет опыта я его вытаскиваю, а иногда нет, и тогда портится настроение. А бывает, каскад выходит хорошо, и настроение вроде хорошее, а почему-то все равно начинаешь ошибаться дальше. У меня есть разный опыт»,— поделилась фигуристка своими мыслями.

Анна Щербакова тоже справилась с программой и заняла третье место. Говорит, что сама и тренеры довольны и прокатом, и тем, как прошли тренировки, которые помогли ей спокойно настроиться. «Конечно, свои четверные прыжки я была бы не против показать не только в произвольной программе, но и в короткой, но они в ней пока что правилами запрещены»,— сказала действующая чемпионка России. А самый крупный специалист по «квадам» Александра Трусова вставила в свою короткую программу только что выученный тройной аксель впервые, поэтому ее неудача и как следствие только пятое место вполне объяснимы. Уверяет, настроение не испортилось. «Настроение хорошее, аксель сделала достаточно хорошо, хотя и упала. Не жалею, что рискнула. Рисковала всегда и буду дальше»,— «пригрозила» Трусова, заметив, что тройной аксель у нее впервые получился примерно две недели назад.

Ситуация после ритм-танца для обоих российских танцевальных дуэтов сложилась неудачно, поскольку, несмотря на минимальные разрывы с лидерами, ни один из них в разминку сильнейших перед субботним произвольным танцем не попал. Серебряные призеры чемпионата мира Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым идут четвертыми (81,51), а призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин (81,14) — пятыми. Никита Кацалапов признался в ошибке на твиззле в дорожке, после которой хотя и устоял, понял — дорожка «слетит». Тем не менее ни фигуриста, ни его партнершу это не подкосило, и они докатали танец с настроением. Но из-за оценок все же расстроились. «Увидели, что почти на всем, кроме твиззлов и поддержки, получили очень низкие уровни. За что, почему — не поняли и расстроились еще больше. Завтра будем кататься на максимум, потому что уже через многое прошли, и нас не сломать»,— заверил партнер. «Хорошо прокатали, без казусов,— прокомментировала свое выступление Александра Степанова.— Порадовала оценка тренеров, сказавших, что мы молодцы, катались с эмоциями».

Вера Мухина