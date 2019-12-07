«Зенит» разгромил «Динамо», фанаты ушли с трибун

В последнем перед зимней паузой 19-м туре Российской футбольной премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле встретился с московским «Динамо». Матч, состоявшийся на «Газпром Арене», завершился убедительной победой хозяев со счетом 3:0.

Забитыми мячами в этой встрече отметились Сердар Азмун (6-я минута), Бранислав Иванович (35-я) и Артем Дзюба (45-я).

При этом матч запомнился не столько разгромным счетом, сколько демонстративным массовым уходом с трибун в конце первого тайма наиболее активной части болельщиков — фанатского «виража». Они исполнили свое обещание и выразили таким образом поддержку задержанным 1 декабря петербургской полицией фанатам московского «Спартака».

Следующую встречу в рамках чемпионата страны по футболу «Зенит» проведет теперь 1 марта против московского «Локомотива».