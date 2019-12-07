«Зенит»—«Динамо» 3:0
Азмун, 6; Иванович, 35; Дзюба, 45+1.
«Арсенал»—«Локомотив» 4:0
Горбатенко, 48; Луценко, 63, 78; Чаушич, 83. Удаление: Рыбусь («Локомотив»), 73.
Турнирная таблица
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. «Зенит»
|19
|14
|3
|2
|37:9
|45
|2. «Локомотив»
|19
|10
|4
|5
|28:24
|34
|3. «Краснодар»
|18
|9
|7
|2
|32:19
|34
|4. ЦСКА
|18
|10
|3
|5
|25:17
|33
|5. «Ростов»
|18
|9
|4
|5
|30:27
|31
|6. «Арсенал»
|19
|7
|4
|8
|23:23
|25
|7. «Динамо»
|19
|6
|6
|7
|16:21
|24
|8. «Уфа»
|18
|5
|7
|6
|15:17
|22
|9. «Спартак»
|18
|6
|4
|8
|18:17
|22
|10. «Урал»
|18
|5
|6
|7
|21:29
|21
|11. «Ахмат»
|18
|4
|7
|7
|13:23
|19
|12. «Оренбург»
|17
|5
|4
|8
|21:24
|19
|13. «Крылья Советов»
|18
|5
|3
|10
|18:22
|18
|14. «Рубин»
|18
|4
|6
|8
|10:20
|18
|15. «Тамбов»
|18
|5
|3
|10
|20:26
|18
|16. «Сочи»
|17
|3
|5
|9
|15:24
|14
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