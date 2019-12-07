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19-й тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4

«Зенит»—«Динамо» 3:0

Азмун, 6; Иванович, 35; Дзюба, 45+1.

«Арсенал»—«Локомотив» 4:0

Горбатенко, 48; Луценко, 63, 78; Чаушич, 83. Удаление: Рыбусь («Локомотив»), 73.

Турнирная таблица

ИВНПМО
1. «Зенит»19143237:945
2. «Локомотив»19104528:2434
3. «Краснодар»1897232:1934
4. ЦСКА18103525:1733
5. «Ростов»1894530:2731
6. «Арсенал»1974823:2325
7. «Динамо»1966716:2124
8. «Уфа»1857615:1722
9. «Спартак»1864818:1722
10. «Урал»1856721:2921
11. «Ахмат»1847713:2319
12. «Оренбург»1754821:2419
13. «Крылья Советов»18531018:2218
14. «Рубин»1846810:2018
15. «Тамбов»18531020:2618
16. «Сочи»1735915:2414
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