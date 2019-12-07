Цифровизация заполняет бланки

В 2020 году правительство запустит пилотный проект по внедрению работодателями электронного оборота трудовых документов. 42 компании, заявившие об участии в эксперименте, с согласия работников смогут отказаться от бумаги при заключении трудовых договоров, оформлении приказов о командировках и прочих кадровых документов. Этот проект дополнит ранее принятое решение о введении электронных трудовых книжек, а в перспективе станет частью суперсервиса «Трудовые отношения онлайн», с помощью которого россияне, в частности, смогут заключать трудовые договоры, искать работу и становиться на учет в центрах занятости.

Вчера правительство на своем заседании одобрило к внесению в Госдуму законопроект о запуске в России эксперимента по внедрению электронного документооборота в трудовых отношениях. «Сейчас трудовым законодательством предусмотрено более 60 документов, многие из них можно перевести в электронный вид, в том числе трудовой договор, договор о так называемой полной материальной ответственности, приказы о командировках, о дисциплинарных взысканиях»,— пояснил глава правительства Дмитрий Медведев.

Как пояснил глава Минтруда Максим Топилин, эксперимент пройдет с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Его участники смогут создавать самостоятельно выбранные ими виды документов в электронном виде без их бумажных копий. Новшества не затронут налоговую и пенсионную отчетность организаций. «Сейчас участвовать в эксперименте хотят 42 компании, работающие в сфере телекоммуникаций, а также в производственной, торговой, банковской сферах и сфере консалтинга»,— сообщил министр. Работники этих компаний будут переходить на электронный документооборот добровольно, а все расходы, в том числе по приобретению и использованию электронной подписи работника, будет нести работодатель.

Напомним, цифровизация кадровых документов предусмотрена федеральным проектом «Нормативное регулирование» нацпрограммы «Цифровая экономика». Госдума недавно уже приняла законопроект о замене трудовых книжек работников электронными с 2021 года. Сейчас электронный документооборот существует в ряде частных компаний. Также работник может получить в электронном виде листок нетрудоспособности, сформированный медучреждением с помощью информационной системы Фонда социального страхования. В перспективе электронный документооборот должен стать частью суперсервиса (это новый формат госуслуг) «Трудовые отношения онлайн», который будет оказываться через портал «Работа в России». С его помощью, по замыслу Минтруда, россияне смогут не только заключать и расторгать трудовые договоры, но и искать вакансии и становиться на учет в государственных центрах занятости.

Впрочем, как отмечает член генсовета «Деловой России» Виталий Сурвилло, полноценный переход бизнеса на электронный документооборот будет успешным лишь при наличии эффективных способов хранения и защиты персональный данных. «В этом случае отказ от бумажных документов позволит компаниям сэкономить в среднем до 20% средств от оборота»,— говорит он. Вопрос информационной безопасности, по словам заместителя председателя правления Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, волнует и работников. «Считается, что введение технологий по аналогии с блокчейн позволит надежно сохранять данные о работниках. Но проверить это можно только на практике»,— отмечает он. Сейчас утечки данных, например у крупных банков, происходят регулярно, напоминает глава исполнительного комитета Конфедерации труда России Игорь Ковальчук. «Также важно, чтобы при дальнейшем распространении электронного документооборота расходы на введение электронной подписи нес или работодатель, или государство»,— отмечает он.

Анастасия Мануйлова