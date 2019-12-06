Сериальных актеров расставили по местам

Рейтинг самых популярных актеров в этом году возглавили женщины. В первую пятерку вошел только один мужчина. Список составил крупнейший профильный сайт IMDB. Он сформирован алгоритмом, который считает просмотры страниц актеров на портале. Первое место заняла актриса Бри Ларсон, она знакома зрителю по ролям в фильмах вселенной Marvel. Исполнитель главной роли в фильме «Джокер», актер Хоакин Феникс оказался только на десятом месте. Подробнее о том, кто еще оказался в рейтинге, в справке “Ъ FM”.

Лидер рейтинга — лауреат премии «Оскар» Бри Ларсон сыграла в фильмах «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». Последний собрал самую большую кассу в этом году – $2,7 млрд. Эти роли и помогли актрисе оказаться в первой строчке рейтинга. Второе место заняла Эрин Мориарти — звезда сериала «Пацаны». На третьей позиции списка IMDB – «мать драконов» Эмилия Кларк. Она, кстати, входит в первую десятку рейтинга не первый год благодаря популярности «Игры престолов». В пятерке, кстати, оказался еще один актер, известный зрителям по сериалу. Это Дейкр Монтгомери, он сыграл во втором сезоне «Очень странных дел». Кроме того, в список вошел Киану Ривз. Как пишут составители рейтинга, это произошло не только благодаря успешным фильмам, в числе которых третья часть франшизы «Джон Уик», но и бесчисленное количество мемов в соцсетях.

О чем говорят такие результаты? Зрители по-прежнему больше всего любят супергеройские фильмы и сериалы, говорит редактор портала kino-teatr.ru и сайта журнала «Искусство кино» Алексей Филиппов. По его мнению, скоро звезды сериалов будут не менее успешны и востребованы, чем актеры блокбастеров: «Трудно выделить какой-то один компонент, благодаря которому те или иные актеры успешны, потому что, у них есть какой-то общий бренд, узнаваемость. Второй компонент — это популярность фильмов, в которых они снимаются. И сериальность тоже нельзя скидывать со счетов: мир сериалов не менее насыщен, чем кинематографический, что, соответственно, мешает как-то сильно выделиться на этом фоне, потому что там огромная конкуренция среди актеров и их проектов.

Но этот список нам говорит о том, что если сериалы пока еще и отстают, то уже не очень сильно.

И, может быть, через год-два мы увидим, что, наоборот, именно сериальные актеры будут в большей степени узнаваемы. Так как сериал — это продолжительная история, можно допустить некоторое другое качество работы, в том числе актерской, потому что актер меняется во времени — его роль, персонаж. И это тоже вызывает симпатию у зрителей».

Недавно свой рейтинг актеров составило другое профильное издание The Hollywood Reporter. Там главным критерием стала их популярность в социальных сетях. Список возглавила Дженнифер Энистон. В октябре она создала аккаунт в Instagram, первым ее постом стала фотография с актерами сериала «Друзья». За первые сутки на нее подписалось почти 4 млн человек.

Елена Иванова