Противников интеграции в России не нашли

Дмитрий Медведев отреагировал на заявление Александра Лукашенко о неких «антибелорусских элементах» в России. Как считает президент Белоруссии, именно они регулярно оказывают влияние на Владимира Путина в вопросах интеграции двух стран. Но Дмитрий Медведев заверил, что ничего подобного в России нет. Об этом он заявил на встрече со своим белорусским коллегой — премьером Сергеем Румасом.

Российский премьер в начале переговоров отметил, что они всегда проходят непросто и часто сопровождаются эмоциональными высказываниями. Но «антибелорусские элементы» здесь ни при чем, подчеркнул Дмитрий Медведев: «Жизнь так устроена, что все интеграционные процессы, естественно, всегда сопровождаются и обсуждением, и высказыванием мнений. Я уже прочитал о том, что у нас где-то тут есть “антибелорусские элементы”, которые, так или иначе, влияют на государственную политику. Хочу вам прямо сказать, у нас таких “антибелорусских элементов” нет».

7 декабря в Сочи состоится встреча президентов России и Белоруссии. Предполагается, что на ней Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут план интеграции двух стран. Но в последнее время белорусский лидер начал публично высказывать сомнения в том, что это произойдет именно 7 декабря. Это связано с тем, что страны до сих пор не решили несколько ключевых вопросов, в частности, Минск так и не добился от Москвы скидки на газ и компенсаций за налоговый маневр. Из-за него Белоруссии придется больше платить за поставку нефти.

Белорусский политолог Александр Класковский сомневается, что 7 декабря лидерам удастся достичь существенного прогресса в переговорах по интеграции: «Полностью пойти на условия, которые выдвигает белорусская сторона: газ по цене Смоленской области плюс расходы на транспортировку, компенсация за налоговый маневр, доступ на рынки,— все это в одночасье не решится, потому что это и большие деньги, и Москва, очевидно, хочет иметь рычаги воздействия на белорусскую сторону в процессе выполнения “дорожных карт”. Вместе с тем двум лидерам надо продемонстрировать какое-то движение вперед, какой-то компромисс.

Поэтому я не исключаю, что будет принято половинчатое решение, например, утвердят те “дорожные карты”, которые премьеры уже согласовали.

Может быть, и решится газовый вопрос. Россия пока не имеет с Украиной газового контракта — и сразу на двух фронтах иметь проблемы, наверное, Москва не хочет. И то, что в Сочи пройдут переговоры — это, так сказать, “запасной аэродром”, ведь тот союзный договор 1999 года красиво в Кремле еще с Борисом Ельциным Александр Лукашенко подписывал, разбил там на счастье чарку о паркет. Теперь явно нет подготовки к такому торжеству. Я боюсь, что самого торжества не будет».

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5 декабря Александр Лукашенко выступил перед парламентом страны и заявил, что никогда не подпишет документ, который принесет вред Белоруссии. Отдельно Лукашенко отметил, что он не ведет переговоры с Владимиром Путиным по политическим вопросам. Так что если кто-то переживает, что скоро у двух стран будет общий парламент, то на эту тему разговоров нет, резюмировал Александр Лукашенко.

Владислав Викторов