«Напряжение остается»

Два срока условно, один штраф и год колонии — столичные суды в пятницу вынесли четыре приговора по «московскому делу». Самым резонансным был процесс над студентом Высшей школы экономики Егором Жуковым — он приговорен к условному сроку, а также запрету на какую-либо активность в интернете. Глава совета по правам человека Валерий Фадеев сказал “Ъ FM”, что доволен таким судебным решением. Кремль заявил, что находится в курсе событий, но решения Фемиды не комментирует. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что относительно мягкие приговоры не смогут сбить градус общественной активности.

Можно было бы сказать, что очередной день приговоров по «московскому делу» завершился относительно благополучно. По крайней мере, так считает новый глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев. Он отчасти увидел в этом и свою заслугу, потому что публично просил суд и правоохранительные органы проявить гуманность и вынести решения соразмерно содеянному.

6 декабря столичные суды вынесли аж четыре приговора, из них — два условных срока Егору Жукову и Владимиру Емельянову, три и два года соответственно. Павел Новиков приговорен к штрафу в 120 тыс. руб. за то, что ударил полицейского пластиковой бутылкой. Подсудимый в своих действиях раскаялся и принес правоохранителю извинения. Никита Чирцов получил год колонии за то, что толкнул полицейского в грудь и плечо. Прокурор по этому делу просил три с половиной года.

Самым резонансным оказался процесс над Егором Жуковым. Собственно, в отличие от других, его можно назвать именно политическим. По сути, это чуть ли не первый такой случай: формулировки следствия буквально изобилуют тезисами вроде «испытывая ненависть и вражду к социально-политическому строю Российской Федерации, призывал людей выходить на улицы». Нечто похожее происходило во времена процессов над советскими диссидентами. Такие формулировки звучат намного серьезнее, нежели «причинил страдания» и «физическую боль» тому или иному сержанту Росгвардии. Именно поэтому самое главное в приговоре Жукову — даже не сам срок, а запрет вести видеоблог и администрировать разные сайты. То есть фактически это означает лишение права заниматься политической деятельностью.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в интервью “Ъ FM” назвал приговор сбалансированным: «Я доволен решением суда. Конечно, некоторые считают, что ни в коем случае нельзя было осуждать Егора Жукова. Но в этой ситуации, я думаю, это максимум того, чего можно добиться, и я приветствую решение суда — называю его сбалансированным, потому что есть и многие другие обстоятельства этого дела».

На традиционный вопрос, как в Кремле все это могут прокомментировать, пресс-секретарь президента отвечал так же по традиции, что судебные решения обсуждать отказывается. Да и в целом резонанс явно преувеличен: соцсети — не вся Россия: «Есть определенный общественный резонанс. Я же говорю, что мы не закрываем глаза — мы внимательно все отслеживаем, но не склонны преувеличивать, скажем так, степень “ажиотажности” этой реакции».

Относительно мягкие приговоры по «московскому делу» нельзя назвать победой общественности.

Победа — это полное оправдание подсудимых, а здесь исключительно обвинительные приговоры. Но при этом власть как бы смягчила позицию. Это уже не закручивание гаек, а формулировка Валерия Александровича Фадеева — «самый лучший вариант в нынешней ситуации». Однако невольно хочется спросить, в какой такой ситуации — у нас чрезвычайное положение? Почему нельзя заниматься политической деятельностью и выражать протест, если ты с чем-то несогласен? Приговоры как выносятся — исходя из ситуации или все-таки по закону? В последнем есть сомнение. Например, в деле Жукова лингвистическую экспертизу проводит математик. Или другой случай: судья отказывается смотреть видео, где заметно, что фигурант не бил полицейского. И лишь под общественным давлением высшая судебная инстанция все-таки решает заметить доводы защиты. На эти вопросы тоже ответа нет.

Условный срок Жукову — никакое не смягчение, а лишь тактический ход с целью сбить накал страстей. Эта цель не совсем достигнута. Да, условный срок лучше реального, но хочется большего — как минимум законности, а не сбалансированности. Чтобы приговоры выносились не из расчета политической целесообразности. Конфликт по-прежнему не исчерпан, и напряжение остается.