Skoda Superb

Двигатель, тип бензиновый, R4 Объем двигателя, куб. см 1984 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 190 при 4200–6000 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 320 при 1450–4200 Трансмиссия роботизированная, 7 Привод передний Максимальная скорость, км/ч 239 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 7,7 Средний расход топлива, л на 100 км 6,4