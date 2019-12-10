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Skoda Superb
Журнал "Коммерсантъ Автопилот"
№10
от
10.12.2019
, стр. 30
Двигатель, тип
бензиновый, R4
Объем двигателя, куб. см
1984
Максимальная мощность, л.с. при об/мин
190 при 4200–6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
320 при 1450–4200
Трансмиссия
роботизированная, 7
Привод
передний
Максимальная скорость, км/ч
239
Разгон от 0 до 100 км/ч, с
7,7
Средний расход топлива, л на 100 км
6,4
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