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Skoda Superb

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 30
 
Двигатель, типбензиновый, R4
Объем двигателя, куб. см1984
Максимальная мощность, л.с. при об/мин190 при 4200–6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин320 при 1450–4200
Трансмиссияроботизированная, 7
Приводпередний
Максимальная скорость, км/ч239
Разгон от 0 до 100 км/ч, с7,7
Средний расход топлива, л на 100 км6,4
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