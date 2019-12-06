МИД Турции объяснил покупку С-400 отказом союзников продать ПВО

Покупка российских С-400 была необходимостью, поскольку Анкаре не удалось получить подобные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) от союзников по НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы пытались приобрести Patriot у США в течение последних десяти лет. Хотели также купить у Франции и Италии SAMP-T, но не получилось»,— сказал господин Чавушоглу на международной конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме (цитата по Anadolu).

По его словам, Турция и сейчас готова купить Patriot у США, но Вашингтон не может гарантировать, что сделку одобрит Конгресс. «Нам понадобится больше (вооружения.— “Ъ”) в будущем. Если мы не получим его от наших партнеров, нам придется продолжать использовать другие источники»,— заявил Мевлют Чавушоглу. По его словам, президент США Дональд Трамп это понимает.

Напомним, контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Поставки начались летом 2019 года, завершить развертывание систем планируется к апрелю 2020 года. В ответ на покупку российских систем Вашингтон прекратил поставки Анкаре F-35. В ноябре министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил по итогам переговоров с американской делегацией, что С-400 будут работать в автономном режиме.

Подробности — в материале “Ъ” «Турецким С-400 дадут автономию».