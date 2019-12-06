Минобороны РФ испытало спутник для наблюдения за космической группировкой

Министерство обороны России провело эксперимент по отделению малого спутника-инспектора от унифицированной многофункциональной космической платформы, сообщает пресс-служба ведомства. Он предназначен для мониторинга состояния российской спутниковой группировки.

«Целью эксперимента является продолжение работ по оценке технического состояния отечественных спутников. Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника»,— говорится в пресс-релизе Минобороны.