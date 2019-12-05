«Ситуация с платежной дисциплиной будет ухудшаться» Глава комитета МТПП по вопросам разрешения долговых споров Дмитрий Жданухин — в программе «Деньги и биржи»

О проблемах неплатежей в России и о законных способах защиты от недобросовестных поставщиков Олег Богданов беседует с председателем комитета по вопросам разрешения долговых споров Московской торгово-промышленной палаты Дмитрием Жданухиным.

— Насколько серьезно стоит сейчас в России проблема неплатежей? Какой процент они занимают от общего потока денежных транзакций?

— Это количество неплатежей различается от отрасли к отрасли — в некоторых отраслях больше, где-то процент неплатежей доходит до таких катастрофических 15-20% от всех договорных обязательств, где-то он намного меньше. Но самое главное, чтобы он повсеместно сокращался, чтобы не было цепочек неплатежей и разорения предпринимателей в итоге.

— На государственном уровне кто следит за этим процессом? Основную долю у нас все-таки госбанки занимают. Они контролируют платежи? Или это все-таки сугубо субъективная вещь для двусторонних отношений, которую должны обе стороны решать?

— Нет, конечно, со стороны государства есть контроль за этим, даже просто статистически. Но все-таки спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и важно развивать способы самозащиты бизнеса от долгов.

— Есть объективные причины — например, платежи не идут в силу каких-то проблем. А есть недобросовестные поставщики, которые сознательно задерживают. Как себя обезопасить?

— Самое главное — правильно проверять контрагента. Есть несколько способов. Например, необходимо проверять, какие в последнее время по организации появлялись вакансии, резюме. Если много работников организации ищут работу, то это негативный фактор — из организации люди уходят. Обязательно смотреть новостной фон по организации, какие новости есть по ней. Естественно, хотя бы минимально проверять юридический адрес, реальность учредителей, прежде всего, заключать договор с тем, кто в ЕГРЮЛ указан в качестве генерального директора компании, смотреть, что это реально существующее лицо, а не кто-то по доверенности от неизвестного лица действует и подписывает все документы.

— Это достаточно большой объем работ, их кто-то должен проводить. К кому за этим бизнес может обратиться? Вот МТПП решает эту проблему?

— Да, наш комитет в том числе распространяет методики, чтобы люди сами могли проверять, потому что никакой высшей математики тут нет. Есть определенный алгоритм, есть специальные программы, информационные ресурсы, которые помогают это сделать быстро. Надо просто их использовать.

— А если все-таки появляются проблемы со стороны контрагента, идут неплатежи, что можно в этом случае сделать? Какие есть законные методы давления на должников?

— Мы в рамках комитета отдельно говорим, что, кроме обычных способов — обращение в суд, в службу судебных приставов, банкротство и так далее – есть и такие способы, как расширенная претензионная переписка, когда по поводу долга письма и уточнения могут отправляться не только самому должнику, но и связанным с ним лицам — например, контрагентам, контролирующим органам, от которых зависит бизнес должника. Эти методики развиваются в рамках так называемого корпоративного коллекторства.

— Не получится ли так, что компания будет ваши методики использовать и ухудшит положение контрагента — сделает его жизнь сложнее, и платежи наверняка уже не пойдут? Или так нельзя сказать?

— Нет, так не произойдет, потому что эти шаги, как правило, сначала демонстрируются самому контрагенту, и, если он добросовестен и сможет обосновать, что неплатежи временные и скоро ситуация исправится, то, естественно, дальше эта судебная и внесудебная работа никуда не пойдет, не будет пресс-конференций по поводу долгов крупных неплательщиков, как мы иногда проводим, и так далее.

— С вашей точки зрения, какие перспективы развития этой ситуации?

— Как мне кажется, ситуация с платежной дисциплиной будет, к сожалению, ухудшаться, но большее развитие получат способы внесудебного решения проблемных ситуаций. Мы увидим немало ярких примеров. Например, мы сейчас говорим, что по самым проблемным долгам можно взять и часть долга пожертвовать какой-то благотворительной организации, кинуть которую со стороны должника будет совсем некрасиво. Вот даже такие экзотические способы появятся в конце этого и в следующем году.