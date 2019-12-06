В Курской области тарифы на ЖКХ увеличат с 1 июля

Власти Курской области заявили, о том, что в первом полугодии 2020 года тарифы на коммунальные услуги в регионе останутся на прежнем уровне. «Размер оплаты курян за все услуги ЖКХ в первом полугодии будет на уровне декабря 2019-го. Тарифы вырастут с 1 июля 2020 года в среднем на 3,6%», - сообщила пресс-служба обладминистрации. По данным комитета по тарифам и ценам региона, предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям – ожидается в размере 2%. То есть, в некоторых районах области максимально размер платы за услуги ЖКХ может вырасти на 5,6%.

О том, кто сегодня отвечает за состояние коммунальной сферы в Курске, в материале “Ъ-Черноземье” «Шестеро за одного».

Владимир Зоркий