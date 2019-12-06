АО «Ростоваэроинвест» не согласно с предложением «Группы Агроком» выкупить старый ростовский аэропорт

АО «Ростоваэроинвест» (аффилировано с «Аэропортами регионов» Виктора Вексельберга) распространило в СМИ заявление, в котором сказано, что интересам акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» более отвечает продажа имущества компании с открытых торгов. «Группа «Агроком», как и любой желающий, может предложить свою цену на торгах и приобрести данное имущество. Акционеры, включая структуры «Группы Агроком», получат дивиденды, которые будут тем выше, чем лучше будет цена на торгах»,— говорится в заявлении.

Предложение «Группы Агроком» войти в уставный капитал создаваемого ООО «Аэропорт актив» в «Ростоваэроинвесте» считают «лишенным смысла». «Данное юрлицо создается для обеспечения прозрачности продажи имущества и распределения выручки в виде дивидендов»,— отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в пятницу на заседании совета директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» холдинг «Группа Агроком» проголосовал против создания дочерней компании общества с внесением в ее уставный капитал имущественного комплекса аэропорта. Группа Агроком» не согласна с тем, что 100% участником «дочки» будет ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Вместе с тем, «Группа Агроком» заявила, что готова выкупить имущество ОАО за 570 млн руб. при том, что его рыночная цена определена в 432 млн руб. В качестве альтернативы холдинг предложил создать «дочку» путем внесения в ее УК денежных средств, а не имущества ОАО. Сама «Группа Агроком» готова внести 470 млн руб.

«Группа Агроком» и «Ростоваэроинвест» являются крупнейшими акционерами ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Между ними идет корпоративный конфликт относительно будущего акционерного общества. «Аэропорты регионов» предлагают ликвидировать ОАО с распродажей ее имущества через специально учреждаемую дочернюю компанию. «Группа Агроком» считает, что ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» должно продолжить хозяйственную деятельность с использованием имущественного комплекса аэропорта.

ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» являлось эксплуатантом старого ростовского аэропорта, который распоряжением Правительства РФ был закрыт в 2018 году. Вся авиационная деятельность из него была переведена в новый аэропорт «Платов», с нуля построенный «Аэропортами регионов».

Вадим Водолазов

Вадим Водолазов