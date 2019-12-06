Мэрия Челябинска возьмет в кредит более 500 млн рублей в банке «Открытие»

Банк «Открытие» стал победителе аукционов на предоставление трех возобновляемых кредитных линий администрации Челябинска на общую сумму более 500 млн руб. Средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета или погашения долговых обязательств муниципалитета, сообщает пресс-служба банка. Кредитные линии открыты на срок 3 года, минимальная процентная ставка по заключенным договорам составила от 6,9% годовых.

Всего в торгах участвовало пять кредитных организаций региона, победителем стал банк, предложивший минимальную ставку.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе этого года дефицит бюджета Челябинска был увеличен на 576 млн руб. в связи с решением суда о взыскании с мэрии задолженности обанкротившегося муниципального предприятия «Челябинский автобусный транспорт». Мэрия надеялась получить трехлетнюю рассрочку, но суд отказал.