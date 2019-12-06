Гендиректор «Игристых вин» попросил ЗакС внести поправки в законопроект о виноградарстве

Генеральный директор петербургского завода «Игристые вина» Юрий Дудко попросил депутатов Заксобрания спасти предприятие от серьезных проблем, в случае если Госдумой без поправок будет принят законопроект о виноградарстве.

Как сообщает «Закс.ру», проект закона предполагает, что заводы не смогут использовать иностранные материалы при изготовлении российского алкоголя. При этом почти 100% сырья петербургского завода — иностранного производства. Как пояснил господин Дудко, на «Игристых винах» проводится вторичное брожение вина и у завода нет своих агрономов.

Комитет по законодательству петербургского парламента намерен вынести поправку к федеральному законопроекту на заседание ЗакСа 11 декабря.

Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу рассмотреть и принять законопроект о виноградарстве и виноделии до конца года. Он корректирует терминологию, технологические правила производства винодельческой продукции, и устанавливает обязательные требования к этикетке.