Экс-главу СО РАН просят оштрафовать за воспрепятствование обыску

Бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева и его супругу Веру Асееву могут оштрафовать на 1 тыс. руб. за воспрепятствование обыску в своем доме. Такое наказание для супругов предложила замначальника следственного отдела по Советскому району Новосибирска Надежда Гришина.

Как писал “Ъ-Сибирь”, суд рассматривает протокол Следственного комитета России, составленный на Александра и Веру Асеевых за «нарушение процессуальных обязанностей». Максимальный штраф по ст. 117 УПК — 2,5 тыс. руб. По данным силовиков, 23 ноября академик с женой якобы не пустили в дом опергруппу, которая приехала к ним c обыском. Кроме того, по словам майора Гришиной, госпожа Асеева высказала немало нелестных слов в адрес правоохранителей. На следующий день сотрудники ФСБ и СК все-таки смогли обыскать жилище академика.

Следственные мероприятия были связаны с расследованием уголовного дела о незаконной, как считают силовики, приватизацией семьей Асеевых коттеджа в новосибирском Академгородке. Единственным его фигурантом является бывший экс-управделами СО РАН Эдуард Скубневский, которому инкриминируется превышение полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году он заключил с Александром Асеевым, возглавлявшим в то время СО РАН, договор служебного найма помещений на безвозмездной основе. Затем право собственности на коттедж было зарегистрировано на дочь господина Асеева Ольгу.

Следствие полагает, что управделами нарушил порядок предоставления служебных помещений, поскольку глава СО РАН в списке нуждающихся в получении жилья не состоял: якобы академику принадлежала квартира площадью около 137 кв. м. В результате, говорится в деле, из федеральной госсобственности выбыл объект недвижимости стоимостью свыше 67 млн руб.

Академик Асеев отмечает, что приватизация коттеджа прошла честно, ее законность подтверждена решениями районного и апелляционного судов. Он неоднократно заявлял, что приватизация тогда коснулась почти 80 коттеджей Академгородка, но общественность возмущает только его случай. Ранее Александр Асеев утверждал, что отказался впускать силовиков в отсутствие своего адвоката. Очередное заседание состоится 16 декабря.

О первом заседании — в материале “Ъ-Сибирь” «Что и следовало допустить»

Константин Воронов