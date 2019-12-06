Прокуратура выявила нарушения в содержании дома-памятника на Волковском кладбище

Прокуратура Фрунзенского района провела проверку деятельности ООО «Жилкомсервис №1 Фрунзенского района» при содержании и использовании выявленного объекта культурного наследия «Церковный дом при Волковском православном кладбище», расположенного на Расстанной улице, д. 26, лит. А.

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка показала, что здание содержится в неудовлетворительном состоянии — в нескольких местах утрачен отделочный слой, зафиксированы трещины, нарушена целостность линейных открытий. При этом в отсутствии разрешения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга на историческом здании установлены современные оконные заполнения из металлопластика, а также размещены камеры наружного видеонаблюдения.

По фактам нарушений руководителю управляющей организации внесено представление, которое находится на рассмотрении. Материалы проверки прокуратуры направлены в КГИОП для решения вопроса о возбуждении административного дела по ст. 7.13 КоАП РФ (нарушения требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура в Петербурге обязала Российскую академию художеств отремонтировать музей-усадьбу И.Е. Репина «Пенаты».