Российскую академию художеств обязали отремонтировать музей-усадьбу Репина

Прокуратура Курортного района Петербурга обязала Российскую академию художеств выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — музейного ансамбля «Усадьба Репина "Пенаты"» в поселке Репино.

Как установила прокуратура, Российская академия художеств обязана выполнять работы по сохранению объекта, однако выполнения таких работ в текущем году не запланировано и средства на них не выделены. При этом проверка выявила неудовлетворительное состояние фасадов и помещений памятника.

Музей «Пенаты» в Репино был открыт в 1940 году, усадьба сгорела во время Великой Отечественной войны. После войны дом был восстановлен.