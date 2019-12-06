Нижний Новгород станет площадкой всероссийского форума «Среда для жизни» в 2020 году

Пятый ежегодный форум «Среда для жизни» пройдет в Нижнем Новгороде в августе 2020 года, сообщает организатор мероприятия Дом.РФ. На площадке мероприятия поднимают вопросы развития городской среды и практического применения современных подходов к городскому управлению и градостроительству, а также обсуждают приоритеты развития России в рамках нацпроектов.

«В 2021 году Нижнии Новгород будет отмечать 800 лет со дня основания, и проведение форума накануне такои важнои даты даст новыи стимул к развитию, которыи поможет раскрыть не только деловои, но и туристическии потенциал города»,– соощбил генеральный директор Дом.РФ Александр Плутник.

По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, проведение форума в областном центре позволит «представить лучшие практики, которые работают в регионе». Он добавил, что область делает ставку в вопросах развития городской среды на вовлечении жителей в работу.

Ранее форум уже проходил в Великом Новгороде, Калининграде, Саратове и Иннополисе. В последний год мероприятие посетили около 900 гостей из 69 субъектов РФ, в том числе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и губернаторы.

Как форум прошел в 2019 году – в материале “Ъ” «Среду для жизни украшают мечтами».

Анастасия Еремина