Премьер Белоруссии: интеграция не предполагает создания наднациональных органов

Дорожные карты по интеграции Белоруссии и России не предполагают создания наднациональных органов, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас перед вылетом в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Кроме того, Москва и Минск, по его словам, до сих пор не согласовали 16 вопросов по интеграции, включая цену на газ.

Господин Румас добавил, что в обсуждаемых дорожных картах политических вопросов нет — только экономические. «Может, у кого-то в головах есть эти вопросы. Это мне неведомо. Но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет»,— сказал белорусский премьер журналистам в Минске (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Румаса, по дорожным картам не были согласованы 16 вопросов, среди которых цена на газ. «Я для себя вижу задачу минимум — это чтобы мы внесли на рассмотрение глав государств три-четыре вопроса, по которым мы не договорились, задача максимум — договориться по всем вопросам»,— сказал он.

Как ранее писал “Ъ”, Владимир Путин и Александр Лукашенко 7 декабря должны согласовать «дорожные карты» экономической интеграции России и Белоруссии, по которым не удалось договориться правительствам. Накануне российский премьер заявил, что любая интеграция ведет к уменьшению суверенитета. По его мнению, интеграция России и Белоруссии находится на высоком уровне. Встреча премьер-министров двух стран пройдет сегодня, 6 декабря.

Подробности — в материале “Ъ” «Президенты России и Белоруссии сыграют в "дорожные карты"».

О том, как Россия и Белоруссия 20 лет интегрировались в рамках Союзного государства,— в материале журнала «Огонек» «Союз нерешимый».