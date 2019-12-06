Глеб Горбунов: «Заявки на перевозку груза будем обрабатывать за 1 сутки»

Об этом директор Челябинского филиала Первой грузовой компании (ПГК) рассказал во время встречи с партнерами и представителями Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Руководитель подчеркнул: компания в 2020 году сконцентрирует свои усилия на повышении качества сервиса, разработке новых IT-решений и увеличении количества предоставляемых услуг.



«Филиал рассматривает каждый запрос индивидуально и предлагает оптимальное решение задачи, которую ставит грузовладелец. Например, по запросу компании «Челябхимоптторг» мы провели анализ работ на подъездных путях и договорились с дирекцией ЮУЖД о выделении локомотива для обеспечения равномерного и своевременного вывоза продукции с площадки клиента. Сейчас подача/уборка вагонов осуществляется 2 раза в сутки. Это новый стандарт работы, который мы внедряем у себя и готовы предложить его другим нашим партнерам», – отметил Глеб Горбунов.

Руководитель упомянул, что для удобства работы подвижной состав в договорах не будет разграничен по родам. Это значит, что компании, которым требуются разные виды вагонов, смогут работать по единому документу. Кроме того, в следующем году предусмотрена программа реновации крытого подвижного состава. ПГК планирует улучшить коммерческое и техническое состояние примерно трети парка. При этом все виды ремонтов будут проводиться в плановом порядке, и вагоны не будут дополнительно отвлекаться от процесса перевозки.

Отдельное внимание во время встречи уделили развитию IT-технологий. Глеб Горбунов рассказал, что в 2019 году ПГК объявила о старте работы на базе SAP. Переход на эту платформу позволил автоматизировать многие процессы и ускорить работу по многим направлениям. Например, в следующем году заявки на перевозку планируют рассматривать за 1 сутки. Помимо этого, директор филиала представил проекты, которые упрощают работу клиентам и помогают улучшать работу парка. Речь, в частности, об обновленном «Личном кабинете» для партнеров компании и приложении «Мобильный репортер», которое дает возможность контролировать качество крытого подвижного состава.

«Мы здесь все коллеги, объединенные железной дорогой. Ни для кого не секрет, что рыночная конъюнктура сейчас не слишком благоприятная. Думать о том, как повысить эффективность работы, как снизить издержки, нужно вместе. Челябинский филиал ПГК работает уже 12 лет, и каждый год, приходя на встречу, мы видим, как компания развивается, растет, расширяет сферу железнодорожных перевозок. От того, насколько эффективно мы работаем, зависит не только положение региона, но и экономика всей страны», – сказал первый заместитель начальника ЮУЖД по экономике, финансам и корпоративной координации Александр Сельменских.

В мероприятии приняли участие 90 человек – представители ПГК, руководители ЮУЖД и крупные грузоотправители региона.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

www.pgkweb.ru

«Первая Грузовая Компания» в соцсетях: www.facebook.com/pgkweb