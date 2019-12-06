Суд обязал «Южуралмост» выплатить долг «Южуралавтобана» по налогам в 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение по делу о взыскании с АО «Южуралмост» налоговой задолженности обанкротившейся компании «Южуралавтобан» в размере 1,2 млрд руб. Требования межрайонная инспекция №16 Федеральной налоговой службы Челябинской области полностью удовлетворены: компании признаны взаимозависимыми организациями, говорится в резолютивной части решения суда, опубликованной в картотеке арбитражных дел 5 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», налоговые органы направили иск в июне этого года. Изначально просили суд признать взаимозависимыми с ЗАО «Южуралавтобан» еще и ООО «Технопарк», и взыскать с последнего почти 19 млн руб. долга по налогу на добавленную стоимость вместе с пени. Но впоследствии истец от этих требований отказался.

Согласно материалам дела, МИФНС №16 в ходе проверки установила, что ЗАО «Южуралавтобан» фактически прекратило финансово-хозяйственную деятельность «посредством согласованных действий взаимозависимых лиц». Так, в «Южуралмост» была переведена вся имущественная база и рабочий персонал, что в итоге привело к невозможности выполнения ЗАО обязанности по уплате налогов и признании его банкротом в августе 2018 года.