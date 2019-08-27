Долги по наследству

Арбитражный суд Челябинской области назначил к рассмотрению дело о взыскании с АО «Южуралмост» задолженности обанкротившейся компании «Южуралавтобан» по налогу на добавленную стоимость в размере 1,1 млрд руб. Фискальные органы просят суд признать эти компании, а также ООО «Технопарк» взаимозависимыми. В налоговой службе считают, что именно согласованные действия организаций привели к закрытию «Южуралавтобана». Суд отклонил ходатайство «Южуралмоста» об отмене обеспечительных мер, арестовав около 70 банковских счетов дорожного подрядчика, а также имущество на 55 млн руб. По мнению экспертов, арест такой суммы может парализовать деятельность компании.



Арбитражный суд Челябинской области назначил к разбирательству дело о взыскании с АО «Южуралмост» (Магнитогорск) и ООО «Технопарк» (село Аргаяш) задолженности обанкротившегося ЗАО «Южуралавтобан» (Магнитогорск) по налогу на добавленную стоимость в размере более 1,1 млрд руб. с учетом пени. Первое судебное заседание назначено на 22 октября, говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел 23 августа.

Истцом по делу выступает межрайонная инспекция №16 Федеральной налоговой службы Челябинской области. Она просит суд признать три компании взаимозависимыми и взыскать с «Технопарка» задолженность «Южуралавтобана» по НДС в размере 12 млн руб., плюс 6 млн руб. пени, а с «Южуралмоста» — 792,6 млн руб. налогов и 340,8 млн пени.

В ходе предварительного рассмотрения материалов дела суд удовлетворил ходатайство фискального ведомства о принятии обеспечительных мер в виде ареста средств компании «Южуралмост» в размере более 1,1 млрд руб., в том числе денег, которые будут поступать на все открытые и вновь открываемые расчетные счета организации. Также суд арестовал недвижимое имущества «Технопарка» на сумму 18,1 млн руб. и «Южуралмоста» на 55 млн руб. Кроме того, наложен запрет на совершение любых регистрационных действий и внесение любых изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении «Технопарка» и АО «Южуралмост».

Согласно материалам дела, межрайонная ИФНС №16 в обоснование заявления о применении обеспечительных мер указала, что в 2016 году на ЗАО «Южуралавтобан» была проведена проверка, по результатам которой предприятию доначислили НДС на сумму более 1,1 млрд руб. Налоговая установила, что ЗАО «Южуралавтобан» фактически прекратило финансово-хозяйственную деятельность «посредством согласованных действий взаимозависимых лиц», то есть «Южуралмоста» и «Технопарка», куда перевили всю имущественная базу и рабочий персонал, что в итоге привело к невозможности выполнения ЗАО обязанности по уплате налогов и признании его банкротом в августе 2018 года.

«Установленные инспекцией обстоятельства свидетельствуют об искусственном характере передачи бизнеса, совершении всех действий исключительно в целях перевода той имущественной базы, за счет которой должна быть исполнена обязанность по уплате налогов. При этом финансово-хозяйственная деятельность продолжена иным зависимым лицом. Подобные характер и способы ведения предпринимательской деятельности свидетельствуют, по мнению инспекции, о том, что юрлица предпримут в дальнейшем активные действия по организации новых схем по переводу деятельности и имущества в адрес новых подконтрольных организаций в целях уклонения от уплаты налогов», говорится в материалах дела.

«Южуралмост» выступил с ходатайством об отмене обеспечительных мер, однако суд не удовлетворил эти требования.

По данным «СПАРК Интерфакс», ЗАО «Южуралавтобан» владеет 30% уставного капитала АО «Южуралмост». Директор этой компании Александр Зырянов одновременно руководит ООО «Технопарк» и возглавлял «Южуралавтобан» несколько месяцев в 2016 году. Владельцем 75% уставного капитала «Технопарка» является Геннадий Вильшенко. Ранее компания принадлежала его сыну Сергею Вильшенко, который находится в международном розыске по обвинению в хищении почти 1,3 млрд руб. у ОАО «РЖД».

В компании не смогли предоставить “Ъ-Южный Урал” оперативный комментарий по делу: по словам пресс-секретаря АО «Южуралмост» Анны Колонтаевой, запрос на момент сдачи материала был в работе.

Эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев считает, что арест такой суммы с большой вероятностью может парализовать производственную деятельность компании. «Эта сумма сопоставима с годовой валовой прибылью АО “Южуралмост”, понятно, что таких свободных средств у компании нет. Зато имеется дебиторская задолженность, которая на начало года составляла как раз 1,3 млрд руб. Арест счетов будет означать, что все расчеты контрагентов с компанией будут изыматься, и она попросту лишится оборотных средств. Более того, в дебиторке могут присутствовать не только долги заказчиков, но и обязательства поставщиков и исполнителей по произведенным предоплатам, а это не денежные средства. При этом, у АО имеются и собственные обязательства — кредиторская задолженность на начало года составляла более 600 млн руб. После ареста счетов кредиторы, поняв, что не получат оплаты, могут подать в суд на банкротство компании»,— говорит эксперт.

Управляющий партнер «ВМ-Право и Консалтинг» Владимир Чувашов говорит, что на практике ФНС чаще всего удается взыскивать задолженность по налогам с так называемых «компаний-клонов», но необходимо доказать зависимость. «Иск будет удовлетворен только в том случае, если будет установлена зависимость ответчиков от должника-налогоплательщика и действия, связанные с намеренным уклонением от уплаты налогов с помощью передачи должником имущества, денег, фактического перевода бизнеса на зависимые лица. Признаков много: создание организации незадолго до окончания налоговой проверки налогоплательщика, переход сотрудников налогоплательщика в эту организацию, продолжение взаимодействия работников с контрагентами налогоплательщика от имени вновь созданной организации, безвозмездный характер передачи бизнеса»,— говорит юрист.

В марте этого года Федеральная антимонопольная служба России признала факт картельного сговора между АО «Южуралмостом», экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и министерством дорожного строительства и транспорта региона. По данным ФАС, в результате антиконкурентного соглашения компания получила госконтракты на ремонт и содержание дорог на общую сумму 2,4 млрд руб., в течение нескольких лет «Южуралмост» занимал более 90% рынка дорожных работ в Челябинской области. Материалы этого дела антимонопольная служба направила в правоохранительные органы. После решения антимонопольного ведомства господин Дубровский ушел в отставку, а «Южуралмост» не стал победителем нескольких значительных аукционов по ремонту дорог. Тем не менее, компания остается одним из крупнейших дорожных подрядчиков в Челябинске и регионе. С июня Арбитражный суд Москвы рассматривает иски «Южуралмоста» и экс-губернатора о признании решения ФАС необоснованным.

Юлия Гарипова