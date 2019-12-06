Посольство России в Сингапуре считает инцидент с судном «Севастополь» коммерческим спором

Арест российского судна «Севастополь», подпавшего под американские санкции, в сингапурском порту является чисто коммерческим спором, не имеющим отношения к политике, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Сингапуре Сергей Новосельцев «РИА Новости». По его словам, дипмиссия внимательно следит за ситуацией и оказывает морякам содействие.

Господин Новосельцев подтвердил, что на судне «Севастополя» находится 12 российских граждан. «17 декабря будет суд. Посмотрим, в зависимости от решения суда (будет развитие ситуации.— “Ъ”). На самом деле то, что происходит в Сингапуре,— это чисто коммерческий спор. Судовладелец не платит деньги агенту, в связи с этим судно было арестовано»,— сказал господин Новосельцев. По его словам, до суда вряд ли что-то может измениться. «В целом ситуация стабильна. Судно арестовано из-за долгов, не из-за санкций»,— уточнил дипломат.

Кроме того, подключиться к ситуации с арестованным судном готов Российский профсоюз моряков (РПСМ). «Если возможность будет, если нужно будет помочь российским морякам, поможем, и через посольство, и местное представительство ITF (Международной федерации транспортных рабочих)»,— сказал председатель дальневосточного регионального отделения РПСМ Николай Суханов. В головном офисе профсоюза агентству сообщили, что обращений по проблемным судам не получали. Также обращения не поступали к координатору ITF и представительству федерации на Дальнем Востоке.

Ранее сегодня власти порта за долги арестовали подпавшее под американские санкции судно «Севастополь». По словам судовладельца, власти хотят добиться разрешения на продажу судна через суд. Сумму долга заместитель гендиректора не уточнил.

Напомним, США внесли в санкционный список по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию «Гудзон» и принадлежащее ей судно «Севастополь». Их власти Соединенных Штатов подозревают в поставках нефти в КНДР.