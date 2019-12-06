Регионам выделят 500 млн рублей на обновление систем электронного взаимодействия

Правительство России утвердило правила распределения субсидий регионам на развитие системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как сообщают в Минкомсвязи, в 2020 году на эти цели будет направлено 500 млн руб. Эта система, поясняют в ведомстве, «позволяет передавать информацию между ведомствами значительно быстрее и, как результат, обеспечивает оперативность и качество предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу».

Субсидии, говорится в документе, будут направляться регионам при наличии потребности перехода на более современную, третью, версию СМЭВ. Как отмечает замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, такой переход «обеспечит гарантированный оперативный обмен сообщениями между ведомствами, в том числе с файлами большого объема и реестрами данных». В частности, новая версия системы позволяет реализовать проект суперсервисов — нового типа госуслуг без использования бумаг и визитов в государственные органы (предполагается получение комплекса услуг в один клик).

Субсидии будут предоставляться регионам на основании соглашения, в котором должен быть определен состав работ, фонд оплаты труда работников (при этом их зарплата должна быть не выше среднемесячного уровня зарплат в сфере информации и связи, исчисляемого Росстатом), а также расчет накладных расходов и размера прибыли исполнителя работ. Регион должен предоставлять в Минкомсвязи отчет о расходах и достижении результатов использования субсидий.

Заместитель главы Минкомсвязи о том, как госуслуги станут суперсервисами,— в интервью “Ъ” «Государство должно быть незаметным».