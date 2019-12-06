06 декабря, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Регионам выделят 500 млн рублей на обновление систем электронного взаимодействия

Правительство России утвердило правила распределения субсидий регионам на развитие системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как сообщают в Минкомсвязи, в 2020 году на эти цели будет направлено 500 млн руб. Эта система, поясняют в ведомстве, «позволяет передавать информацию между ведомствами значительно быстрее и, как результат, обеспечивает оперативность и качество предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу».

Субсидии, говорится в документе, будут направляться регионам при наличии потребности перехода на более современную, третью, версию СМЭВ. Как отмечает замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, такой переход «обеспечит гарантированный оперативный обмен сообщениями между ведомствами, в том числе с файлами большого объема и реестрами данных». В частности, новая версия системы позволяет реализовать проект суперсервисов — нового типа госуслуг без использования бумаг и визитов в государственные органы (предполагается получение комплекса услуг в один клик).

Субсидии будут предоставляться регионам на основании соглашения, в котором должен быть определен состав работ, фонд оплаты труда работников (при этом их зарплата должна быть не выше среднемесячного уровня зарплат в сфере информации и связи, исчисляемого Росстатом), а также расчет накладных расходов и размера прибыли исполнителя работ. Регион должен предоставлять в Минкомсвязи отчет о расходах и достижении результатов использования субсидий.

Заместитель главы Минкомсвязи о том, как госуслуги станут суперсервисами,— в интервью “Ъ” «Государство должно быть незаметным».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя