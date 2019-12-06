Спецпроект «Путь к успешному бизнесу»

«Лучшее решение, которое я принял в своей жизни – никогда не работать на кого-то, кроме себя». Евгений Захаров

«Бизнес – это прежде всего то, что вам небезразлично». Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group

«Свои первые деньги я заработал еще подростком… Мы тогда с ребятами ремонтировали свою же школу в каникулы», – рассказывает Айдар Азматов.

Сегодня Айдар Азматов – основатель и руководитель собственного бизнеса. Успех пришел не сразу. Предпринимательской деятельностью – грузоперевозками по краю – начал заниматься с 2007 года. Захотелось чего-то большего. Так в декабре 2013 года родилась пекарня «Двуречье» в поселке Ферма Пермского района, как на собственные, так и на заемные средства. Помог центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

«Взял кредит 5 млн под 5%, – делится предприниматель. – Теперь пять – моя любимая цифра. Очень своевременно, с такой поддержкой открывать свое дело не страшно. Сделано было много: разработка ассортимента, подготовка документации, сертификация, поиск рынка сбыта.

За шесть лет работы производство планомерно развивалось, ассортимент значительно расширился. «Мой бизнес» помогал все это время: семинары, консультации, всесторонняя поддержка. Сегодня пекарня производит более ста наименований хлебобулочных изделий: от хлеба массового производства до сладкой выпечки. Вся продукция прошла добровольную сертификацию, соответствует госту, внедрена система ХАСПи. Наш хлеб «Здоровое питание» бездрожжевой, с добавлением зерновых культур (семена подсолнуха, тыквы, льна), а также с морковью, отрубями. В конце прошлого года мы расширили производство (построили новый, современный цех, закупили оборудование). Внедрили систему вакуумного охлаждения хлеба, позволяющую получить хлеб с хрустящей корочкой, с ароматным запахом, увеличили срок годности продукции без добавления улучшителей.

Мое производство – моя жизнь. Любая, даже самая маленькая победа приносит огромную радость мне и моему коллективу. Я горжусь победами в районных и краевых конкурсах предпринимателей. А в этом году по ходатайству администрации Пермского района нас включили в Федеральный реестр «Всероссийской книги почета». В работе помогает осознание того, что ты занимаешься хорошим делом – печешь хлеб, который нравится людям. Ну и помощь государства, конечно. Без нее никуда.

Конечно же, мы не стоим на месте. В планах – увеличить объемы производства, расширить ассортимент продукции и географию поставок. Осуществить мечту детства – открыть свой ресторан».