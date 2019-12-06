Зеленский и Макрон обсудили предстоящую встречу «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция), запланированный на 9 декабря в Париже. «Главы государств скоординировали позиции накануне встречи»,— сообщает пресс-служба украинского президента. Другие детали беседы не приводятся.

Как стало известно “Ъ”, помимо саммита ожидается отдельная встреча господина Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле эту информацию подтвердили.

Подробнее о планируемой встрече читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».