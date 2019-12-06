В тренде только пары

Короткие прокаты спортивных пар и мужчин, открывшие в четверг программу финала коммерческой серии Гран-при в Турине, завершились в целом ожидаемо. Среди трех представленных здесь российских дуэтов лучше других справились с короткой программой бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, ставшие вторыми после чемпионов мира Суй Вэнцзинь и Хань Цуна. У Дарьи Павлюченковой и Дениса Ходыкина — третий результат. В мужском турнире первенствовал американец Натан Чен, второе место — у японца Юдзуру Ханю, а россияне Дмитрий Алиев и Александр Самарин расположились на четвертой и пятой позициях соответственно после француза Кевина Эймоза, выдавшего «прокат жизни» и ставшего третьим.

Короткую программу среди шести участвующих в финале Гран-при спортивных пар ожидаемо выиграли, несмотря на ошибку партнерши при приземлении с выброса, двукратные чемпионы мира из Китая Суй Вэнцзинь и Хань Цун (77,50 балла). На втором месте проигравшие им всего 0,85 балла россияне Александра Бокова и Дмитрий Козловский (76,65). Следом за ними расположились еще два российских дуэта — Дарья Павлюченкова—Денис Ходыкин (75,16) и Анастасия Мишина—Александр Галлямов (71,48). Лидеры сборной России, не допустившие заметных срывов, тем не менее, признались, что на мини-чемпионате мира, каковым они считают первый в своей карьере финал Гран-при, ощущают скованность. «Настроение сдержанное, особой радости нет, хотя прокатали на высоком уровне и основные элементы сделали очень хорошо. Однако ощущаем, что где-то не дожали энергетическую планку,— прокомментировал свое и партнерши выступление Дмитрий Козловский.— Прокат жизни мы сегодня не сделали из-за нервозности». А вот Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко, ставшие третьими, собой вполне довольны, поскольку считают, что сделали на льду олимпийского катка Palavela все, чему обучены. «У нас получилось все. Мы уже в третий раз в финале Гран-при и научились абстрагироваться»,— сказал Ходыкин журналистам.

В мужском турнире первое личное противостояние в сезоне между двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю (97,43) и двукратным чемпионом мира Натаном Ченом (110,38) завершилось в пользу последнего. В отличие от чисто прокатавшего свою технически сложную композицию американца японец из-за неудачного приземления с первого четверного прыжка в заявленном каскаде 4-3 не смог скрутить тройной и, таким образом, каскад не был засчитан. Перед произвольной программой, которая состоится в субботу, двух грандов мирового фигурного катания разделяет пропасть в 13 баллов. А между самобытным французом Кевином Эймозом (96,71), ставшим из-за едва ли первого безошибочного проката в его спортивной жизни третьим, и россиянином Дмитрием Алиевым (88,78), который не докрутил второй прыжок в каскаде 4-3, оступился на дорожке шагов и занял четвертое место — образовалась разница в 8 баллов, что тоже немало. «Боролся сегодня за элементы, потому что чувствовал себя замечательно и настрой был классный, без тряски и волнения»,— объяснил Алиев. Александр Самарин (81,32) из-за ошибок в двух четырехоборотных прыжках — лутце и флипе — пятый. «Не получилось, что хотел,— откровенно признал он.— Не ищу оправданий и не буду ничего упрощать».

Вера Мухина