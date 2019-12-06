В ходе забастовки в Париже задержали 90 человек

Во время начавшейся накануне, 5 декабря, масштабной забастовки транспортников в Париже задержали 90 человек, сообщает местная полиция в Twitter. По данным МВД, на демонстрацию вышли 806 тыс. человек. Всеобщая конфедерация труда (французское профсоюзное объединение, CGT) оценило число участников в 1,5 млн человек, передает BMFTV.
Участники забастовки выступают против задуманной правительством пенсионной реформы. К транспортникам присоединились энергетики, учителя и работники больниц. Из-за акции протеста во Франции встали поезда дальнего следования и пригородные, авиакомпании сокращают число рейсов.
Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Французские народные пенсии и пляски».
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