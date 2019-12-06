Для спасения Вари Бузоверовой не хватает 980 872 руб.

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Вари сложный врожденный порок сердца — общий артериальный ствол, дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок. В месячном возрасте девочке провели радикальную коррекцию порока: протезировали клапан легочной артерии, закрыли дефекты перегородок. Лечение позволило Варе жить и нормально развиваться. Сейчас она выросла, появились признаки дисфункции клапана, отмечена недостаточность правого желудочка, требуется репротезирование легочной артерии клапансодержащим кондуитом Contegra. Операция позволит нормализовать кровообращение и значительно улучшит состояние ребенка».

Стоимость операции 1 023 872 руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 43 тыс. руб. Не хватает 980 872 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Варю Бузоверову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Вариной мамы — Любови Валерьевны Бузоверовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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