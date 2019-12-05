Пассажироперевозки в российско-финляндском железнодорожном сообщении выросли на 16%

В Петербурге состоялось годовое совещание ОАО «РЖД» и VR-Group Ltd (железные дороги Финляндии) по делам российско-финляндского прямого железнодорожного сообщения. Стороны обсудили совместную деятельность в сфере пассажирских и грузовых перевозок, а также подвели итоги взаимодействия в 2019 году.

В частности, по данным Октябрьской железной дороги, с начала текущего года объемы пассажирских перевозок в российско-финляндском железнодорожном сообщении выросли на 16%, составив за 10 месяцев 536,7 тыс. пассажиров. Поездами «Аллегро» (Санкт-Петербург – Хельсинки) было перевезено 469,2 тыс. пассажиров (на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года), а поездами «Лев Толстой» (Москва – Хельсинки) — 67,5 тыс. пассажиров (+ 16,3%).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам первого полугодия 2019 года перевозки пассажиров поездами «Аллегро» выросли на 17%.