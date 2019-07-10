Перевозки пассажиров поездами «Аллегро» выросли на 17% в первом полугодии 2019 года

В январе – июне текущего года поездами «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки воспользовались 258,8 тыс. пассажиров — на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В июне 2019 года поезда «Аллегро» перевезли 52,9 тыс. пассажиров (+ 4,5% к июню прошлого года). Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами «Аллегро» было перевезено 3,5 млн человек.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из Финляндии в Россию могут проложить новую железнодорожную ветку. Предполагается, что проект, получивший название «Восточная железная дорога», свяжет аэропорт Хельсинки-Вантаа с городами Порвоо и Коувола, а далее пройдет через российско-финскую границу в Петербург.