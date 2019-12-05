«У властей Парижа нет четкого контроля над тем, что происходит»

Разбитые витрины и горящие покрышки: в центре Парижа проходит массовая акция протеста. Люди выступают против пенсионной реформы — из-за нее представители некоторых профессий могут остаться без повышенных выплат. По сообщениям местных СМИ, протестующие бросают в полицейских петарды и взрывпакеты, те в ответ применяют слезоточивый газ. Известно, что участники беспорядков перевернули и подожгли несколько машин. В центре города находятся около 6 тыс. сотрудников полиции, сообщает телеканал BFM TV. О происходящем в Париже — корреспондент “Ъ FM” Денис Стрелков.

— На севере Парижа автомобильное движение остановлено. Но это было запланировано даже при мирном течении акции протеста. То, что происходит в самом центре города в районе площади Республики, конечно, выходит за рамки планов полиции. Я вижу некое сильное возгорание. Мне сложно сказать, что именно происходит там, но, как сообщают средства массовой информации, речь идет либо о горящих покрышках, либо о горящих машинах. Уже точно стало известно, что активисты движения «Черный блок», которые традиционно на каждой акции протеста в Париже присутствуют и наводят свой собственный порядок, здесь есть. Даже те полицейские, с которыми мне удалось поговорить, если где-то два часа назад стояли без касок или без специальных щитов, то сейчас они практически не говорят, потому что высматривают тех, кто начнет устраивать какие-то беспорядки.

Я нахожусь перед булочной, которая по какой-то причине открыта, и вокруг нее я вижу около десятка полицейских, которые как раз пытаются сделать так, чтобы никто туда не прорвался, и чтобы не было никаких погромов. По крайне мере, в районе площади Республики известно, что им это сделать не удалось. Когда в толпу мирных протестующих, тех самых людей, которые выступают против пенсионной реформы, пытаются внедриться активисты «Черного блока», люди в масках, тогда просто так, например, обстрелять различными резиновыми пулями этих людей уже нельзя.

Поэтому полицейские пытаются кидать туда слезоточивый газ. Только эти «черные люди» из движения «Черный блок» к этому готовы — у них есть специальные маски, поэтому это их не пугает. Они просто кидают в ответ в полицию либо бутылки, либо петарды, и полицейским приходится отступать.

Поэтому здесь у властей Парижа, к сожалению, нет четкого контроля над тем, что происходит сейчас.

Нет какого-то механизма, который действительно мог бы предотвратить разрушения, которые регулярно бывают в центре города. Нельзя сказать, что полиция этого не ожидала, было много сообщений. За несколько дней до начала этой массовой акции сказали, что большинство представителей малого бизнеса должно закрыть свои двери на время протеста. Но я вижу, что этого не произошло, потому что все кафе и бары в центре открыты, именно этим все будут пользоваться. Видимо, префект не смог настоять на своем решении.