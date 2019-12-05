ГИБДД откажется от балльной оценки

ГИБДД анонсировала изменения в порядке сдачи экзаменов на права. В частности, инспекция предлагает отменить штрафные баллы в практической части экзамена, сообщает ТАСС. Сейчас, согласно регламенту МВД, если кандидат набрал пять штрафных баллов, экзамен ему придется пересдать — от этой практики решено отказаться. Однако никакой альтернативы в ГИБДД пока что не предложили.

Отказ от штрафных баллов поставит кандидатов в водители в невыгодное положение, считает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева: «Все будет зависеть от инспектора, от того, как он оценит действия кандидата. Нововведение вызывает очень много вопросов, ведь такая схема еще не была опробована. В Европе экзаменатора готовят в течение нескольких лет, чтобы он овладел квалификацией и смог оценить действия и стиль безопасного вождения кандидата в водители. У нас никакой специальной подготовки для экзаменаторов нет, это просто должность в полиции, поэтому говорить о том, что отменятся баллы, и квалификации проверяющего хватит на то, чтобы вынести вердикт, я бы не стала. У нас ежегодно приходит порядка 1,5-2 млн кандидатов. Все эти изменения в регламентах — очень опасная тенденция».

Еще одно нововведение коснется теоретической части экзамена. ГИБДД предлагает увеличить число задач по основам безопасного вождения. Но все же сначала нужно исправить противоречия в действующих заданиях, считает главный эксперт Национального совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин: «Для начала я бы рекомендовал ГИБДД сделать билеты под все существующие категории. Кто будет писать эти вопросы? Понятно, что это будут делать не сотрудники Госавтоинспекции. Опять же какие критерии оценки? Если мы убираем баллы из практического экзамена, то они остаются на теоретическом, тогда в чем разница? Надо проверять, будет ли это работать. Мало того, на сегодняшний день в правилах дорожного движения есть несоответствия, когда, например, дорожные знаки, которые, например, есть в ГОСТах, отсутствуют в правилах дорожного движения, но при этом они устанавливаются на проезжей части. Как быть в этих ситуациях?

Сначала надо навести порядок в нормативных документах, которые определяют всю эту деятельность.

Потом уже принимать решения относительно конкретных экзаменов. Телега бежит впереди лошади».

Как ГИБДД доработала проект объединенного экзамена на права Читать далее

Ранее ГИБДД также предложила отменить часть экзамена, которая включает демонстрацию навыков на закрытой площадке для категорий B, C и D. Эксперты раскритиковали эту инициативу.

Кирилл Абакумов